В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач

В Херсонской области упал столб высоковольтных линий передач, которые идут от Запорожской атомной эллектростанции в оккупированный российскими войсками Крым. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



«Этой ночью «случайно» начали падать линии высоковольтных передач, идущие от Запорожской АЭС в оккупированный Крым. Совпадение? Не думаю», - написал он в своём Telegram-канале.



Фото аварии опубликовал Telegram-канал «Ху@вый Херсон», отметив, что происшествие произошло по трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки), там упал высоковольтный столб.