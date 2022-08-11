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В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач

11 августа 2022, 11:24

В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач

В Херсонской области упал столб высоковольтных линий передач, которые идут от Запорожской атомной эллектростанции в оккупированный российскими войсками Крым. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

«Этой ночью «случайно» начали падать линии высоковольтных передач, идущие от Запорожской АЭС в оккупированный Крым. Совпадение? Не думаю», - написал он в своём Telegram-канале.

Фото аварии опубликовал Telegram-канал «Ху@вый Херсон», отметив, что происшествие произошло по трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки), там упал высоковольтный столб.

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