В пять населенных пунктов Донетчины вернули электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 15 390 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Львиная доля восстановлений — в Торецкой громаде, которая частично была без света два дня из-за непрерывных обстрелов. Здесь запитаны более 14 тысяч домохозяйств. Страдают от последствий боевых действий и другие громады региона. В частности, вчера специалисты энергокомпании смогли также поработать в Славянской, Авдеевской, Селидовской, Марьинской громадах», — перечислили в энергокомпании.



Там добавили, что самыми сложными направлениями являются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.



«В настоящее время без электроснабжения остаются 92 населенных пункта на территории Донецкой области, где энергетики могут работать», – сообщили в ДТЭК.