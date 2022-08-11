Верещук: Не исключено, что обязательная эвакуация будет из ряда областей Украины

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прогнозирует распространение требования об эвакуации с Донецкой области на другие регионы Украины. Об этом она сказала на брифинге.



«Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего отопительного периода точно ухудшится (ситуация - ред.), а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено», – сказала Верещук.



Она отметила, что целями атак российских войск могут быть объекты теплоэнергетики. В частности, часть городов и поселков в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях может остаться без отопления и электроэнергии.

Как сообщалось, люди, которые планируют эвакуироваться, могут брать с собой домашних животных.