Водоемы Северодонецка высыхают – военная администрация

В захваченном Северодонецке высыхают ставки. Как сообщила городская военно-гражданская администрация, без подкачки воды они высыхают «сверхбыстрыми темпами».



Отмечается, что озера Чистое и Парковое, которые служили местом отдыха горожан, уменьшились в разы.



Пресс-служба напоминает, что в прошлом году на поддержание уровня воды в двух озерах из городского бюджета было израсходовано более семи миллионов гривен.



«Учитывая, что это лето в Северодонецке оказалось не критически жарким, можно говорить о том, что озера можно спасти после деоккупации и восстановления коммуникаций критической инфраструктуры», — отметил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкой ВГА Антон Ковалевский.



По данным военной администарции, в Северодонецке разрушены до 80% жилого фонда, а также полностью выведены из строя системы водоснабжения и водоотведения.