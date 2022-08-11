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Водоемы Северодонецка высыхают – военная администрация

11 августа 2022, 22:52

Водоемы Северодонецка высыхают – военная администрация

В захваченном Северодонецке высыхают ставки. Как сообщила городская военно-гражданская администрация, без подкачки воды они высыхают «сверхбыстрыми темпами».

Отмечается, что озера Чистое и Парковое, которые служили местом отдыха горожан, уменьшились в разы.

Пресс-служба напоминает, что в прошлом году на поддержание уровня воды в двух озерах из городского бюджета было израсходовано более семи миллионов гривен.

«Учитывая, что это лето в Северодонецке оказалось не критически жарким, можно говорить о том, что озера можно спасти после деоккупации и восстановления коммуникаций критической инфраструктуры», — отметил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Северодонецкой ВГА Антон Ковалевский.

По данным военной администарции, в Северодонецке разрушены до 80% жилого фонда, а также полностью выведены из строя системы водоснабжения и водоотведения.

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