В оккупированном войсками РФ Мелитополе сильный взрыв — мэрия

В одном из микрорайонов оккупированного российскими войсками Мелитополя Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, уточнив, что происшествие произошло в одном из дворов улицы Гоголя.

Он отметил, что по предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Сославшись на данные местных жителей, Федоров написал, что после взрыва в сторону микрорайона где прозвучал взрыв поехали скорые.

10 августа, напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе «объявлена охота» на всех причастных к псевдореферендуму на временно оккупированной части территории Запорожской области.