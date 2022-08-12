РФ до конца 2022-го не сможет захватить Донбасс — NYT со ссылкой на источники в Белом доме

Кремль в 2022-ом году не достигнет одной из своих ключевых целей и не захватит территорию Донбасса из-за потерь в рядах своей армии. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщают журналисты The New York Times.



Отмечается, что согласно оценок американской разведки и военных чиновников, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения, и военные действия войск РФ замедлились до изнурительного утомления. Во многом, как пишут журналисты, этой цифры удалось достичь благодаря поставкам ВСУ американского вооружения.



NYT напоминает, что в понедельник, 8 августа, в Пентагоне заместитель министра обороны по политическим вопросам США Колин Каль, говоря о погибших и раненых российских военных с уверенностью предположил, что Кремль, вероятно, потерял 70 000 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев войны в Украине.



Также со ссылкой на двух американских чиновников, журналисты сообщили, что Россия потеряла в Украине около 20 000, 5 000 из которых предположительно являются «вагнеровцами».



Со ссылкой на слова Колина Каля, сообщается, что на востоке Украины ситуация частично стабилизировались, а РФ была вынуждена передислоцировать свои силы на юг Украины, поскольку ВСУ активизирует кампанию по деоккупации этих территорий. Также в июле высокопоставленный представитель министерства обороны США отмечал низкую боевую эффективность прибывающих в Украину войск РФ.



Журналисты NYT, сославшись на информацию генерала в отставке Филипа Бридлава, также написали, что у Кремля проблемы с живой силой, а еще более серьезная проблема заключается в том, что у российских военных нет достаточной подготовки.



К тому же подчеркивается, что российская армия серьезно истощена.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российская армия в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля атаковала, не подготовившись должным образом, в частности, оккупанты не сформировали должным образом ударные группировки.