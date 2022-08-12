Россия нанесла удар по Запорожью, ранена женщина

Жительница Запорожья получила ранения в результате удара российских войск по Шевченковскому району города вечером 12 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



«Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине», - написал Старух в Telegram.



Глава обладминистрации призвал жителей Запорожья соблюдать правила воздушной тревоги и не разглашать информацию об ударах.



Информация уточняется.