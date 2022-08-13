В Минобороны РФ заявили о захвате Песок под Донецком

Населенный пункт Пески Донецкой области захвачен российской армией, заявили в Минобороны РФ.



Как утверждают в российском ведомстве, в результате наступления поселок полностью перешел по контроль российских сил.



В так называемом «штабе теробороны ДНР» также заявляют о захвате Песок. Сообщается, что в целом с 24 февраля захвачены 267 населенных пунктов в Донецкой области.



В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечалось, что на направлениях Донецк — Пески продолжаются боевые действия.

Отметим, что главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин уже ранее заявлял о захвате Песок. Он приезжал в поселок, однако по улицам не передвигался свободно, а прятался по баракам.