Более 200 прилетов: Россияне обстреляли приграничные громады на Сумщине

В субботу, 13 августа, россияне совершили 15 обстрелов восьми приграничных громад Сумской области, зафиксировано 223 прилета. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что обстрелам с российской стороны подверглись Шалыгинская, Хотинская, Белопольская, Знобь-Новгородская, Эсманская, Новослободская, Бурынская и Великописаревская громады.



«К счастью, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушения и раненый скот», — уточнил Живицкий.



По его информации, российские силы били из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и пулеметов. Обстрелы начались с 8 часов утра. В некоторых громадах повреждены водопровод и электросети.