Центр Донецка попал под обстрел

Поздно вечером 13 августа центр оккупированного Донецка попал под обстрел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



По словам очевидцев, прилеты в Донецке были на пересечении проспекта Мира и улицы Артема, а также на пересечении проспекта Титова и улицы Артема.



«Представительство СЦКК ДНР» сообщило, что в Киевском и Ворошиловском районах Донецка зафиксировано три попадания снарядов.



Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.



Прилеты в центре Донецка. Фото: Тelegram-канал «Типичный Донецк»

В местных телеграм-каналах сообщают, что прилеты зафиксированы на пересечении проспекта Мира и улицы Артема, а также на пересечении проспекта Титова и улицы Артема.

Уточняется, что под обстрел попали: