Центр Донецка попал под обстрел

Поздно вечером 13 августа центр оккупированного Донецка попал под обстрел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По словам очевидцев, прилеты в Донецке были на пересечении проспекта Мира и улицы Артема, а также на пересечении проспекта Титова и улицы Артема.
«Представительство СЦКК ДНР» сообщило, что в Киевском и Ворошиловском районах Донецка зафиксировано три попадания снарядов.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Прилеты в центре Донецка. Фото: Тelegram-канал «Типичный Донецк»
В местных телеграм-каналах сообщают, что прилеты зафиксированы на пересечении проспекта Мира и улицы Артема, а также на пересечении проспекта Титова и улицы Артема.
Уточняется, что под обстрел попали: