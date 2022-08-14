«ДНР»: Донецк и Макеевка под обстрелом, есть жертвы

Сегодня оккупированные Донецк и Макеевка попали под обстрел, среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает «штаб территориальной обороны ДНР».



Сообщается, что при обстреле Червоногвардейского района Макеевки погиб мужчина 1962 года рождения, еще один мужчина получил ранения.



Кроме того, отмечается, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка ранение получил мужчина 1942 года рождения, и погиб мужчина 1945 года рождения. При обстреле Ленинского района погиб мирный житель 1951 года рождения, его жена 1954 года рождения получила ранение.



В местных пабликах в соцсетях очевидцы сообщили о попадании снаряда в 16-этажный дом в микрорайоне Магистральный в Куйбышевском районе города.