В курортной Затоке на Одесщине два человека погибли при подрыве на мине

Сегодня в курортном поселке Затока Одесской области два человека погибли, еще один ранен в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг».



«На одном из пляжей Одесщины, в Белгород-Днестровском районе, в прибрежных водах, от подрыва неизвестного устройства погибли двое и ранен один человек», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, группа мужчин, игнорируя ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, несмотря на предупредительные знаки, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.



«Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения», — сказано в сообщении.



На месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.