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Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ракетами «С-300»

15 августа 2022, 09:25

Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ракетами «С-300»

Ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район россияне атаковали из «Градов», по данным Резниченко, Никополь был обстрелян 20 реактивными снарядами. Разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет. Также, по данным главы Днепропетровской ОВА, ещё 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую общину, обошлось без разрушений и пострадавших.

Валентин Резниченко также сообщил, что в Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры, предварительно никто не пострадал.

По Синельниковскому району, по данным Днепропетровской ОВА, российская армия ударила четырьмя ракетами «С-300» и разрушила объект социальной инфраструктуры. 

Также Валентин Резниченко сообщил, что одну российскую ракету – «X-59» – ВСУ этой ночью над областью сбили.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной.

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