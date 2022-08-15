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На войне с Россией погиб один из лучших летчиков ВСУ

15 августа 2022, 10:15

На войне с Россией погиб один из лучших летчиков ВСУ

В бою с российскими оккупантами погиб один из лучших летчиков Украины Антон Листопад. Об этом сообщают на странице в Facebook Физико-технического лицея Ивано-Франковского облсовета, выпускником которого был Антон.

Отмечается, что за проявленное мужество, отвагу и профессионализм за несколько дней до гибели Антон Листопад был отмечен Президентом Владимиром Зеленским высокой государственной наградой – орденом за мужество третьей степени. В 2019 году он был признан лучшим лётчиком Воздушных Сил ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины.

«Миллионы украинцев с восторгом и гордостью наблюдали в день 30-летия Независимости пролет над Крещатиком авиационной колонны парада войск. Ведущим этой колонны был именно наш Антон», - написали на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского облсовета.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной.

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