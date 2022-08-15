За сутки российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донетчины

Российская армия обстреляла 18 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть потери среди мирного населения, а также раненые.



Сообщается, что массированным обстрелам подверглись Авдеевка и Бахмут – по шесть ударов. Также оккупанты ударили по городам Белицкое, Константиновка, Марьинка, Николаевка, Славянск, Соледар, Дачное, селам Елизаветовка, Новомихайловка, Комар, Курдюмовка, Опытное Авдеевской ТГ, Опытное Бахмутского района, Подгородное, Пришиб, Шахтерское.



Разрушены и повреждены 54 объекта – 29 жилых домов, склады, два поля, хозяйственные помещения, ангар, амбулатория, транспортные средства.



Российские войска обстреливали регион из авиации, ракетами 9М-723 «Искандер-М», РСЗО «Град», артиллерией, танками.



Полиция задокументировала 33 преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что город подвергся очередному обстрелу войсками России минувшей ночью.