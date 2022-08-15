Россияне готовятся снова ударить по Украине с территории Беларуси — «Беларускі Гаюн»

В Беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Исследователи пишут, что благодаря снимкам из космоса смогли составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке.





По данным группы, на аэродроме находятся от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 «Триумф», три РЛС «КАСТА-2Е2» и «48Я6 Подлёт», два ЗРПК «Панцирь». Также там расположен склад боеприпасов с минимумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400. Подтверждено, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт «Гомель», откуда их везут в Зябровку.

Таким образом, в группе не исключают, что российские войска готовят очередной удар по Украине с территории Беларуси.



«Нам также известно, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке», — добавили исследователи.

Отмечается, что с момента последнего массированного обстрела — 28 июля — с территории Беларуси по Украине не выпустили ни одной ракеты.