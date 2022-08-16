В районе Лисичанского НПЗ армия РФ ведет массированное наступление — Гайдай

Российские войска ведут массированное наступление на позиции ВСУ со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, 15 августа украинские военные отбили шесть атак российских войск, а на трех направлениях на Донбассе бои продолжаются до сих пор, в частности в районе НПЗ в Лисичанске. За ночь оккупанты совершили четыре танковые атаки и четыре авиаудара по территории Луганской области находящейся под контролем украинского правительства.



Также Гадай рассказал, что в войсках группировки «ЛНР» произошел бунт, отказываются воевать за группировку «ДНР». Жалуются, что их пытаются загнать на войну в соседнюю «республику», хотя территория «ЛНР» уже, как они считают, «освобождена».



К тому же Гайдай сообщил, что на захваченных войсками РФ территориях Укрианы оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия. Он предполагает, что это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, но и отсутствием мотивации воевать.



Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированных селах Луганщины, где не было боевых действий, оккупанты «возобновляют» газоснабжение, но обещания за неделю восстановить подачу газу в недавно захваченных населенных пунктах региона российскими войсками не выполняются.

«Конечно, это невозможно, учитывая объем разбитых обстрелами россиян коммуникаций. И все, что они смогли, – к середине августа завершить комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных в результате боевых действий газовых сетей в селах. Дело в том, что в приведенных ими населенных пунктах активных боевых действий либо не было вовсе, либо завершились они еще глубоко весной. То есть, в село, где 300-400 домов, они вели газ в течение четырех месяцев. С такими темпами города ожидает катастрофа», - заявил глава Луганской ОВА.

Ранее 15 августа глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, уничтожили более 100 бойцов российской ЧВК «Вагнер» из руководящего состава, нанеся точечный ударом по их базе в Попасной.