«ДНР» заявила о 9 погибших за день, включая российскую корреспондентку

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате боевых действий погибли 9 гражданских. Об этом заявил «СЦКК ДНР».



Смерти зафиксированы в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Горловке, Владимировке.



Уточняется, что в Кировском районе Донецка погибла в результате подрыва на мине «Лепесток» девушка 1997 года рождения — российская корреспондентка. В «СЦКК» указали, что она была репортером телеканала RT. При этом телеграм-канал WarGonzo указывает, что погибшая россиянка — военкор и активистка партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия» Земфира Сулейманова. Отмечается, что она приехала на Донбасс совсем недавно, «заниматься гуманитарной помощью и с мечтою стать настоящим военным журналистом».



По данным «СЦКК ДНР», ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Куйбышевском, Ленинском районах Донецка и Горловке.



Повреждено 39 домостроений в Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Зайцево, Горловке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.