Полицейские зафиксировали 28 обстрелов Донецкой области за сутки со стороны оккупантов

Российская армия обстреляла 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.



В течение суток полицейские зафиксировали 28 обстрелов территории региона.

Массовым обстрелам подверглись города Авдеевка, Николаевка, Железное, Часов Яр, Бахмут, Курахово, Славянск, пгт Южное, Большая Новоселка и Ясногорка, села Первомайское, Дружба, Калиново.



Оккупантами разрушены и повреждены 19 объектов – 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.

Российские войска ударили по Донецкой области артиллерией, минометами, танками, РСЗО «Град», «Ураган» и нанесли авиаудар «НУРС».

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается также, что за сутки правоохранителями было эвакуировано 415 граждан, а всего с начала августа в более безопасные регионы Украины выехало почти 6000 человек, более 1000 из них – дети.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов региона погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.