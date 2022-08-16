81% жителей востока Украины считают себя, прежде всего, гражданами своей страны

81% жителей восточных областей Украины считают себя гражданами своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 6-20 июля.



В целом же почти 85% населения Украины считают себя, прежде всего, гражданами своей страны: Среди русскоязычных украинцев – 81%, а среди русскоязычных россиян – 78%. Социологи отмечают, что еще около 3% опрошенных считают себя представителем этноса или нации, а гражданином бывшего Советского Союза себя чувствуют чуть менее 1% опрошенных.



Также в КМИС сообщают, что гражданская идентичность в Украине выросла почти в два раза – с 45,6% до 84,6%, при этом сделав маргинальными все остальные виды идентичности в территориальном и политическом контексте.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что большинство жителей Донетчины эвакуированы, уточнив, что с момента начала обязательной эвакуации из региона выехали 5575 человек.