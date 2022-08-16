«ДНР»: В ходе обстрелов погибла женщина в Макеевке, в Донецке ранены два человека

Жительница Макеевке погибла сегодня утром в результате обстрела. Об этом заявили в оккупационной администрации города.



Уточняется, что погибшая 1967 года рождения, находилась в поселке Первомайский по переулку Хибинского, 41.



Как заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, в Кировском и Петровском районах города в результате обстрелов ранены два мирных жителя — мужчина и женщина. Также есть повреждения в жилом фонде.



Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на оккупированной Донетчине под обстрелами погибли 9 гражданских, в том числе корреспондентка российского телеканала.