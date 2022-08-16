В России обвиняют «украинских диверсантов» в подрыве опоры линий электропередач в районе Курской АЭС

Россия ФСБ обвиняет «украинские диверсионные группы» в подрыве шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курчатовском районе Курской области. Об этом сообщает «Интерфакс».



Утверждается, что инциденты произошли 4, 9 и 12 августа.



Через подорванные ЛЭП атомной станцией «осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», уточнили в ФСБ.



По факту подрыва Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. ФСБ ведет поиск подозреваемых и их возможных сообщников.