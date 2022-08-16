Оккупанты ударили по жилым кварталам Никополя, четверо пострадавших

Никополь после обстрела. Фото: ОВА

Российская армия сегодня днем обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 — из ствольной артиллерии. Предварительно, четыре человека ранены. Один из них госпитализирован», — отметил Резниченко.



По его информации, в городе повреждены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте рафботают пожарные.

Напомним, ночью российская армия накрыла огнем два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.