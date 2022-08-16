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В «ДНР» сообщили об обстрелах: Погиб один человек, еще 11 — ранены

16 августа 2022, 19:56

В «ДНР» сообщили об обстрелах: Погиб один человек, еще 11 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области в результате обстрелов сегодня погиб один человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».

Также отмечается, что 11 мирных жителей были ранены. В том числе зафиксирован подрыв на мине-«лепестке».

Ранее в группировке «ДНР» заявили о гибели жителя Макеевки и ранении двух человек в Донецке. Также сообщалось о ранении троих жителей Горловки.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.

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