В «ДНР» сообщили об обстрелах: Погиб один человек, еще 11 — ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области в результате обстрелов сегодня погиб один человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Также отмечается, что 11 мирных жителей были ранены. В том числе зафиксирован подрыв на мине-«лепестке».



Ранее в группировке «ДНР» заявили о гибели жителя Макеевки и ранении двух человек в Донецке. Также сообщалось о ранении троих жителей Горловки.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.