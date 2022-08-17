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Из-за обстрелов на Донетчине погибли два человека, еще семь — ранены

17 августа 2022, 08:43

Из-за обстрелов на Донетчине погибли два человека, еще семь — ранены

В результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, люди погибли в Авдеевке и Зайцево. Еще семь человек ранены: трое — в Торецке, по одному — в Авдеевке, Константиновке, Пивденному и Новомихайловке.

С 24 февраля в Донецкой области в результате обстрелов 736 человек погибли и 1912 ранены. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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