Атаки российских войск на Луганщине отбиты ВСУ по семи направлениям — Гайдай

Оккупанты атаковали территорию Луганской области, которая находится под контролем украинского правительства ракетами, артиллерией, танками и авиацией. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что ВСУ отбили атаки российских войск на семи направлениях, а на одном еще идет бой.



По информации Гайдая, армия РФ совершила шесть артиллерийских и четыре минометных обстрела, нанесла ракетный удар, штурмовала позиции ВСУ на Луганщине танками и дважды применяла авиацию. Украинские же войска продолжают нарушать логистическое обеспечение противника. Гайдай привел в пример недавние взрывы в Лисичанске и Попасной, в этих городах, как он говорит, «удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов».

Также Сергей Гайдай рассказал, что якобы из-за нехватки документов у заявителей в Северодонецке оккупанты не выплачивают пенсии людям. Глава Луганской ОВА предполагает, что у оккупантов на эти выплаты не хватает денег.

Он сообщил к тому же, что российские войска разного типа заявления принимают исключительно с названиями улиц, действительными до 2014 года.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что врезультате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли два человека.