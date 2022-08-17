Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 40 снарядами РСЗО «Град»

Российская армия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что Никопольский район за ночь был атакован трижды. По Никополю оккупанты выстрелили 8 раз из ствольной артиллерии, в городе российскими снарядами повреждены 6 частных домов, автомобили и газопровод. Люди, как пишет Резниченко, невредимы.

Красногригорьевскую общину российские войска обстреляли 40 снарядами РСЗО «Град», повредив предприятие и линию электропередач.

Также, по словам Резниченко, российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу – там образовались воронки. Обошлось без погибших и раненых.

По Криворожскому району российская армия стреляла из «Ураганов», под удар попала Широковская община, но обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил об обстреле российскими войсками базы отдыха и нескольких частных домов региона.