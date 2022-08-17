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Российские оккупанты обстреляли университет в Николаеве

17 августа 2022, 10:01

Российские оккупанты обстреляли университет в Николаеве

Оккупанты обстреляли в Николаеве еще один университет – Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Буквально несколько дней назад я публиковал видео и показывал, что никакой военной базы там нет. Что там работают обычные специалисты университета: принимают документы абитуриентов, подписывают обходные листы, выдают дипломы. Сегодня ночью туда прилетели две российские ракеты», - написал Сенкевич.

Он отметил, что в момент обстрела в университете находился охранник и он не пострадал.

Также, по словам Сенкевича, обломками российских снарядов и ударной волной повреждены дома напротив учебного заведения.

Коммунальщики Николаева расчищают территорию возле университета, чтобы освободить проезд для транспорта.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что российская армия обстреляла два района региона – Никопольский и Криворожский, по Красногригорьевской общине оккупанты запустили 40 снарядов РСЗО «Град».

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