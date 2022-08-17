В Торецке от обстрела пострадала семья, в Кураховке под завалами ищут мужчину — Кириленко

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

Российские войска продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка. Ударам подвергаются в том числе города в относительном тылу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Вечером из артиллерии обстреляли Торецк: попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе шестилетнего ребенка. На Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская громады. В Авдеевке ночью были единичные "прилеты" в Старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ», — перечислил Кириленко.



По информации главы области, в Очеретинской громаде под огнем — Пески и Невельское.



«В Кураховской громаде россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке — там под завалами оказался мужчина, идет спасательная операция. Также за ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке — повредили лицей и восемь частных домов. Без пострадавших. К утру обстрелу подверглась Дружковка — разрушены около десяти частных домов», — сообщил Кириленко.

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