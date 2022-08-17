Российская армия 16 раз ударила по Донбассу, в том числе и запрещенными снарядами

Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.



За сутки правохранители зафиксировали 16 ударов по Донбасу. Массированным обстрелам подверглись Бахмут и Авдеевка. Также был обстрелян Торецк, Курахово, села Зайцево, Карловка, Южное, Новомихайловка, Константиновка, пгт Кураховка и Билбасовка.



Снарядами оккупантов разрушены и повреждены 17 объектов Донецкой области – 13 жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи.

Оккупанты обстреливали регион артиллерией, танками, РСЗО «Ураган», минометами, ракеты, нанесли авиаудар «НУРС», в том числе ударили запрещенными снарядами.

За сутки полицейские эвакуировали 614 граждан. Всего с начала августа в более безопасные регионы Украины выехало более 6500 человек, почти 1300 из них – дети.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что врезультате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона погибли два человека.