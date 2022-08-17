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Оккупанты легализуют украденные у мариупольцев автомобили — горсовет

17 августа 2022, 12:10

Оккупанты легализуют украденные у мариупольцев автомобили — горсовет

В Мариупольском городском совете сообщили о планах оккупантов города легализовать украденные у жителей города автомобили.

Теперь, по данным чиновников, в оккупированном войсками РФ Мариуполе разрешено ставить «на особый учет» машины на которые, из-за войны потеряны, отсутствуют или угнаны регистрационные документы.

«Таким образом, оккупанты, коллаборанты и их благосклонные теперь могут присвоить, а на самом деле просто украсть, себе любой автомобиль уехавших мариупольцев. Этакая легальная схема, которая развязывает руки для наживы. Бонусы ощутят те, кто в доле», - отметили в Мариупольском горсовете.

Ранее в «минстрое» группировки «ДНР» заявили, что в Мариуполе будут снесены первые объекты, поврежденные в результате боевых действий, и назвали адреса строений.

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