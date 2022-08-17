Воздушные силы ВСУ нанесли удар по оккупантам на Донецком направлении

ВСУ нанесли удар по оккупантам на Донецком и Запорожском направлении с воздуха. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск. Сообщается, что под прикрытием истребителей штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше и скоплению живой силы и техники российских войск.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожены три беспилотных летательных аппарата и вертолет Ка-52 оккупантов.

Отмечается, что все цели были уничтожены украинскими военными на Запорожском и Донецком направлениях.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов региона за прошедшие сутки.