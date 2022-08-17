В ГУР прогнозируют острые события на всем фронте

В ближайшее время на фронте можно ожидать острых событий. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.



«В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать», - сказал Юсов.



Он напомнил, что ГУР ранее предупреждало о важности событий на всем фронте в августе и сентябре.



Представитель пресс-службы ГУР подчеркнул, что в настоящее время активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.



«Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории», - отметил Юсов.