Российская армия ударила из ствольной артиллерии по селу в Сумской области

Днем 17 августа российские войска обстреляли из ствольной артиллерии село в Эсманской общине Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что армия РФ 17 раз ударила по мирным людям и гражданским объектам. Российскими снарядами в частном секторе населенного пункта повреждены окна и заборы, в домах осколками снарядов пробиты стены. Повреждены обстрелом помещения школы и дома культуры, а также линия электропередач.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов региона.