В Луганской области ВСУ отбили более десяти атак российских войск — Гайдай

17 августа российские войска одиннадцать раз осуществляли попытки атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей, ВСУ отбили штурм, а оккупанты отступили с потерями. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ночью 18 августа армия РФ пыталась улучшить тактическое положение, отправив в атаку вражескую диверсионно-разведывательную группу, однако успеха она не добилась. Оставшуюся под контролем украинского правительства часть Луганской области российские войска обстреливали артиллерией и танками, четырежды применили пушки и реактивные системы залпового огня, и еще четырежды атаковали авиацией.



Также Сергей Гайдай сообщил, что в оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация, отметив, что на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами, а работники военкоматов на захваченных российскими войсками территориях для пополнения армии РФ прибегают к крайним мерам.

«Да, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селе. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно», — написал Гайдай.

Ранее СтратКом ВСУ опубликовал видео, как в Луганске оккупанты поймали мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада.