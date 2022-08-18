Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Запорожью

Ночью 18 августа российские войска нанесли удар по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, отметив, что оккупанты стреляли из Васильевского района.

По предварительной информации Запорожской ОВА армия РФ обстреляла город ракетными системами залпового огня.

«Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе. Объект получил незначительные разрушения», - написал Старух.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска утром 18 августа нанесли ракетные удары по Харькову, есть жертва и раненые. По его словам, из-за попаданий началось несколько пожаров.