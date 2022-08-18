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В СтратКоме ВСУ прогнозируют масштабную ракетную атаку Украины 24 августа

18 августа 2022, 12:46

В СтратКоме ВСУ прогнозируют масштабную ракетную атаку Украины 24 августа

В начале августа из российского города Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 зенитных управляемых ракет в направлении границы с Украиной. Об этом сообщают в СтратКоме ВСУ и отмечают, что эшелон с боеприпасами ориентировочно прибудет к границам Украины в 20-х числах августа.

Также сообщается, что в середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в городе РФ Котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

По данным СтратКома ВСУ, в районе Джанкоя на оккупированном войсками РФ Крымском полуострове было складировано около 440 транспортно-пусковых контейнеров к ЗРК С-300, и после взрыва в этом населенном пункте неизвестно были ли эти транспортно-пусковые контейнеры уничтожены полностью, частично или вообще нет.

Отмечается, что и в Жабровке на территории Беларуси в 22 киллометрах от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300, общее количество ТПК превышает 60 единиц.

«Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа», - написали в СтратКоме ВСУ.

Россия использует ракеты комплекса С-300 противовоздушной обороны для нанесения ударов по неземным целям. По данным военных аналитиков, дальность этих ракет составляет до 200 км.

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