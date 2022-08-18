В Луганской области разрушены 15 объектов гражданской инфраструктуры за сутки

В Луганской области правоохранители задокументировали пятнадцать фактов нарушения законов и обычаев войны российскими военными. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



В результате артиллерийских и ракетных обстрелов населенных пунктов Луганской области разрушены 15 объектов гражданской инфраструктуры: частные дома и квартиры жителей Северодонецка, Рубежного, Попасной.



Ведомости внесены в ЕРДР с правовой квалификацией ст. 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».



Также в Национальной полиции сообщили, что начали следственные и оперативно-розыскные мероприятия по проверке причастности более 130 человек к созданию не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности.



23 жителя Луганской области подозреваются в коллаборационизме – поддержке оккупационных властей, сотрудничестве с армией РФ, оказании помощи в их интересах на временно неподконтрольных украинским властям территориях.



Национальной полицией зарегистрировано 4 обращения по поводу незаконного завладения транспортными средствами на территории Луганщины, начаты оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению этих уголовных правонарушений.



К тому же полицейскими установлен факт захвата административных зданий и железнодорожных станций и один факт мародерства со стороны военных РФ и незаконных военных формирований группировки «ЛНР».



За прошедшие сутки в Национальную полицию Украины поступило 34 сообщения об исчезновении лиц без вести на Луганщине, начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донбасса, нанесли 22 удара.