Число погибших в результате удара по Харькову увеличилось до 12 человек - ГСЧС

По состоянию на 15:00 четверга известно о 12 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Салтовском районе Харькова. Спасатели продолжают разбирать завалы здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.



«В ходе спасательной операции спасателям удалось спасти 4 человека. Все они получили разную тяжесть травм. В общей сложности травмы получили 20 человек. К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они являются гражданскими», - говорится в сообщении.



Уточняется, что многие из погибших - пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет.



На месте происшествия продолжают работать около 80 человек личного состава ГСЧС и 18 единиц пожарно-спасательной техники.



17 августа, около 21:00 российские оккупационные войска ударили «Искандером» по жилому в Салтовском районе Харькова. В результате взрыва произошли масштабные разрушения и пожар.



Ранее городской голова Игорь Терехов сообщал о 10 погибших и 20 пострадавших.

Фото: ГСЧС в Харьковской области