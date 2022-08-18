На Донетчине один погибший, четверо раненых за сегодня. Жителей призывают эвакуироваться

На Донетчине вследствие обстрелов в четверг, 18 августа, были ранены четверо жителей и один человек погиб. Власти призывают население эвакуироваться. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА.



По словам директора департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимира Колесника, предстоящий осенне-зимний сезон принесет дополнительную нагрузку на медиков, поэтому населению следует эвакуироваться.



«Активные боевые действия вносят свои коррективы. А предстоящий осенне-зимний сезон принесет дополнительную нагрузку, поэтому призываю всех, кто имеет такую ​​возможность, эвакуироваться. Особенно семьи с детьми и беременных», - подчеркнул он.



За прошедшие сутки, 17 августа, в результате обстрелов со стороны войск РФ погибли трое мирных жителей, шестеро ранены.