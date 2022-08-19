Сегодня в Харькове – День траура

В Харькове сегодня объявлен День траура. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.



«Вечер 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых тяжелых для Харькова с начала войны. Погибли люди, много раненых, в том числе – дети», - написал Терехов.



Также он сообщил, что утром 19 августа армия России ударила по трем районам города. Под ударом оккупантов оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы. В одном из мест оккупанты попали в жилое строение, предварительно один человек пострадал. Терехов к тому же сообщил о прилете российских снарядов по инфраструктурному объекту. Там возник пожар.

Ранее мы со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области сообщали, что по состоянию на 15:00 18 августа было известно о 12 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Салтовском районе Харькова.