В захваченном армией РФ Херсоне исчезла российская связь и интернет — СМИ

В захваченном армией РФ Херсоне исчезла российская мобильная связь и интернет, который ранее запустили оккупанты. Об этом сообщает издание «Мост» со ссылкой на информацию местных телеграм-каналов.



Отмечается также, что отсутствует связь и интернет и в некоторых районах области. Речь о Каховском и Геническом.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, вчера, 18 августа, мы, со ссылкой на информацию так называемой «военно-гражданской администрации» Скадовского района Херсонской области, сообщали, что захваченном российскими войсками Херсоне появился мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс».