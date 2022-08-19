Скоро в городе невозможно будет находиться: Из Авдеевки эвакуируют больницу

Из Авдеевки Донецкой области на фоне приближающихся холодов и постоянных обстрелов в более безопасный регион эвакуируют больницу. Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.



«С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста», — заявил Барабаш.



Также он сообщил, что, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны российских войск, город остается под контролем украинской армии.



Кроме того, Барабаш призвал оставшихся жителей эвакуироваться — в Умань, где переселенцев разместят.



«Надо ехать, зима не за горами, скоро в городе невозможно будет находиться», — сказал он.