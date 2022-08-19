Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ

Минреинтеграции обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 17 августа текущего года.



По состоянию на 17 августа 2022 года в обновленный перечень входит девять областей.



В Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 54, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 26, в Харьковской области – 56, в Днепропетровской области – 9, в Херсонской области – 49, в Сумской – 21, в Черниговской - 5.



В общей сложности в перечне находятся 323 громады.