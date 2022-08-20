Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Войска РФ ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область

20 августа 2022, 08:56

Войска РФ ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область

Днепропетровская область после обстрела. Фото: ОВА Днепропетровская область после обстрела. Фото: ОВА

Российские войска ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Российская армия из разного оружия била по двум районам области — Никопольскому и Криворожскому. Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В Никополь прилетели десять снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек», — отметил Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

«По Марганецкой громаде враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Без пострадавших и разрушений. По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской громаде есть разрушения нескольких домов и газопровода», — проинформировал Резниченко.

Также глава ОВА рассказал, что из-за вчерашнего дневного обстрела Марганца ранены четыре человека: 18-летняя девушка, 40-летний мужчина, женщины 32 и 78 лет.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:18
В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории
09:25
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли два человека, один житель ранен
08:58
В Крыму беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота РФ
23:12
Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►
21:03
В Евпатории и Севатополе были слышны взрывы
20:41
«ДНР»: Двое жителей Донецка погибли в ходе обстрела
19:20
В группировке «ДНР» объяснили, почему не спешат проводить незаконный «референдум»
16:11
«ДНР»: Пушилин сообщил, что обучение в школах будет комбинированным
14:40
РФ готовит «судилище» над военнопленными в оккупированном Мариуполе — ГУР МО
13:18
В Нацполиции зарегистрировали 53 обращения жителей Луганской области за сутки
13:15
Бывший мэр Краснодара возглавит «совет министров» оккупированной части Харьковской области
12:56
«ДНР» перечислила города, где отменена плата за воду
12:13
«ДНР» сообщила о взятии под контроль Зайцево и Дачи
11:43
В «ЛНР» руководить двумя «министерствами» и «антимонопольным комитетом» будут россияне
10:56
«ДНР» назначила на руководящие «должности» в «правительстве» россиян
все новости
10:18
В Крыму очередной взрыв — теперь в Евпатории
09:56
Оккупанты наступают на Бахмут, бои продолжаются — Генштаб
09:25
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли два человека, один житель ранен
08:58
В Крыму беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота РФ
08:56
Войска РФ ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область
08:22
Жертвами обстрелов Донецкой области стали семь человек, еще 13 ранены
23:45
В Запорожской области при обстреле тяжело ранена девочка
23:12
Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►
22:33
СМИ: Кремль хотел, чтобы марионеточное правительство Украины возглавлял Царев или Янукович
21:40
Данилов: Вслед за демилитаризацией Крыма последует его деоккупация
21:03
В Евпатории и Севатополе были слышны взрывы
20:41
«ДНР»: Двое жителей Донецка погибли в ходе обстрела
20:10
Кипр и Греция не хотят терять русских туристов – визовых ограничений не будет
19:40
Макрон обсудил с Путиным развертывание миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
19:20
В группировке «ДНР» объяснили, почему не спешат проводить незаконный «референдум»
все новости
ВИДЕО
В Крыму беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота РФ
20 августа, 08:58
Ракетные удары по Донбассу. Из Авдеевки эвакуируют последнюю больницу. Главное за день ►
19 августа, 23:12
Утром войска РФ нанесли удар по Краматорску, разрушены учебные заведения
19 августа, 08:19

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты