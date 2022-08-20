Войска РФ ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область

Днепропетровская область после обстрела. Фото: ОВА

Российские войска ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Российская армия из разного оружия била по двум районам области — Никопольскому и Криворожскому. Никопольский район враг накрыл огнем трижды. В Никополь прилетели десять снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждено девять частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек», — отметил Резниченко.



По его словам, обошлось без погибших и раненых.



«По Марганецкой громаде враг попал из ствольной артиллерии и "Градов". Без пострадавших и разрушений. По Криворожскому району россияне направили "Ураганы". В Апостоловской громаде есть разрушения нескольких домов и газопровода», — проинформировал Резниченко.

Также глава ОВА рассказал, что из-за вчерашнего дневного обстрела Марганца ранены четыре человека: 18-летняя девушка, 40-летний мужчина, женщины 32 и 78 лет.



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