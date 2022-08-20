В российском Сочи произошел пожар в районе международного аэропорта

В российском Сочи произошел пожар недалеко от международного аэропорта.



Как сообщает российское «РИА Новости» со ссылкой на полученную от ГУ МЧС информацию, горели гаражи.



«На работу аэропорта возгорание не повлияло», — отмечается в сообщении.