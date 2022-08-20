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ПВО сбила над Днепропетровской областью четыре ракеты

20 августа 2022, 12:07

ПВО сбила над Днепропетровской областью четыре ракеты

Российские войска выпустили по Днепропетровской области ракеты, все они были сбиты. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все четыре ракеты "Калибр", которые россияне направили на область», — проинформировал Резниченко.

Как уточнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, чтобы сбить российские ракеты, украинские военные использовали комплекс С-300. Применены четыре ракеты.

Российские войска ночью четыре раза обстреляли Днепропетровскую область.

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