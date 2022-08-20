Электроснабжение восстановлено в девяти городах и селах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



«В результате боевых действий и обстрелов без электроснабжения остались жители восьми населенных пунктов Бахмутской, Марьинской и Авдеевской громад... За прошедшие сутки электроснабжение восстановили 6480 жителям девяти населенных пунктов Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской громад», — сообщили в ДТЭК.



В компании добавили, что без электроснабжения остаются 85 населенных пунктов области. В настоящее время нет возможности выполнять там восстановительные работы.



Также отмечается, что Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Бахмутское направления остаются самыми сложными.