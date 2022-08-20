Оккупанты пытаются возобновить наступление на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Российские силы пытаются возобновить наступление на востоке Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Довгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Долгенькое – Курулька. Как результат – наши воины нанесли противнику потери и отбросили его обратно», – сказано в сводке по состоянию на вечер 20 августа.



На Краматорском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звоновки и Райгородка, а также нанесли авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.



Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно.



Оккупанты также продолжают наступать и сосредотачивают основные усилия на Бахмутском направлении. Здесь зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.



Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцево, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево, однако успеха не достигли, получили жесткий отпор.



На Авдеевском направлении россияне совершали обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахового, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского, а также нанес авиационные удары вблизи Водяного и Марьинки.



На направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское оккупанты вели безуспешные наступательные бои.



На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел, отметили в Генштабе.