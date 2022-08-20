«ДНР» заявила о четырех раненых в результате обстрелов Донецка

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке в результате обстрелов сегодня ранения получили четыре мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин в Тelegram.



Он написал, что в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка ранены мужчины 1958 и 1994 года рождения, женщина 1962 года рождения, а также в результате обстрела Куйбышевского района ранена девочка 2018 года рождения.



Кроме того, по его информации, повреждения получили 5 домов частного сектора, два частных дома загорелись. Также повреждены три многоквартирных дома.



За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли семь человек, 13 мирных жителей ранены.



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